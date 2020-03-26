頭城鎮公所每年在兒童節前夕舉辦的「鯉想啟程」系列活動，今年受到新冠肺炎疫情影響決定取消，鎮公所改採贈送實用的兒童節禮品，同時還特別加入「布製口罩套」，讓今年的兒童節禮物也添增防疫的功能。

頭城鎮公所表示，每年為慶祝兒童節舉辦的「鯉想啟程」系列活動，雖然深獲學校老師、家長及孩童們喜愛與肯定，但今年鎮公所為保障學童的健康和安全，在防疫優先避免群聚感染的權衡之下，今年決定停辦「鯉想啟程」系列活動。

但鎮公所另外採購兒童節禮品分送給不同年齡層的學童，鎮長曹乾舜更決定另外加贈每一名小朋友一份布製口罩套，希望能幫助孩子們降低疫情的衝擊，同時也讓每一名學童都能感受到來自鎮公所的祝福與關懷。

林務局羅東林區管理處在兒童、清明節4天連假期間，推出兒童免費遊太平山優惠活動，12歲以下的小朋友，享有免費入園優惠，還能免費搭乘蹦蹦車；在防疫工作上，林管處已做好準備，歡迎親子們連假來太平山一遊。

(中國時報)