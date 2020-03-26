「鷹揚八卦」今年受到新冠肺炎衝擊，取消大規模活動，但從28日開始，參山國家風景區管理處仍將舉辦「鷹行千里」生態小旅行，安排前往賞鷹平台一窺灰面鵟鷹的「鷹」姿，還探訪一線天峽谷祕境，品嘗秀水鄉金興社區蒸籠冰棒。

每年春分前後，數以萬計的灰面鵟鷹過境彰化八卦山，賞鷹成了矚目的傳統盛會，今年雖取消大規模活動，縣府仍鼓勵以戶外踏青的方式賞鷹，參山國家風景管理處採分梯次、分路線進行15至20人舉辦卦山生態小旅行。

參山管理處表示，桃源社區的一線天奇觀是擁有42萬訂閱的YouTuber小貝（Logan D. Beck）都讚不絕口的八卦山祕境，午餐則品嘗社區媽媽以在地食材料理的風味餐；下午再造訪曾榮獲2016台灣農漁會百大精品選拔的八卦山咖啡產地，最後在有百年歷史的彰化扇形車庫留下美好的回憶。

另條路線由秀水鄉金興社區發展協會安排，除可享用24節氣主題的風味養生餐，還可參觀在地牧場，體驗蒸籠冰棒製作、人字拖DIY等。

(中國時報)