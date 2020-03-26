嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內過去因日本人思鄉之情而大量栽種櫻花，成了現在每年春天的賞櫻名勝，但因阿里山氣候潮溼，櫻花老樹易罹患俗稱「天狗巢病」的簇葉病，樹幹也容易腐朽，林務局嘉義林區管理處2019年開始請來台灣第1位女樹醫詹鳳春團隊養護園區內櫻花，30日將邀請她開課，讓民眾更了解櫻花知識。

阿里山氣候潮溼，櫻花老樹易罹患俗稱「天狗巢病」的簇葉病，包括「櫻王」也有簇葉病的問題，且有樹幹易腐朽等因素，在在影響開花量，園區內幾棵老櫻花樹也面臨生病危機。

嘉義林管處育樂課長黃秀緞說，為解決園區內櫻花樹生病問題，去年開始，委託樹醫師詹鳳春團隊至阿里山處理櫻花養護工作，今年花季可以看到老櫻花樹病枝減少，沼平公園新植櫻花樹因改善排水等問題，整體開花狀況漸入佳境。

黃秀緞表示，樹醫團隊以尊重樹木的手法、配合植物生理期程，完整建立櫻花樹籍資料、日常養護、土壤改良、病蟲害防治及櫻花樹外科手術等作業，大家都非常期待接下來幾年的櫻花花況。

嘉義林管處表，30日將邀詹鳳春於阿里山國家森林遊樂區辦理櫻花宣導講座，上午講授櫻花基本特性、常見病害，下午有外科實際操作，讓民眾實際操作，了解樹醫如何以日本最新外科手法處理櫻花枝幹腐朽，並引導樹木藉自身活力促進傷口癒合能力，26日上午開始報名。

(中國時報)