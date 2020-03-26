大巨蛋案去年10月經第7次北市都市設計審議委員會過關後，挨批是「強度關山」，未料短短僅過5個月，北市環境評估審查委員會25日宣告環境影響差異分析報告審核順利通過，最後只等營建署同意申請建照變更後，遠雄即可復工大巨蛋。

1個月內補修正資料

大巨蛋案於2月7日環委會中，因資料不夠齊全，包括開發現況照片、相關圖示及說明，還有綠地覆蓋率的具體作為、光害、交通、文化園區水池水位等，未予通過，不過，昨再度審查時，環委會則以附帶建議的方式，直接過關。

環委會表示，環差過關，但仍請遠雄於1個月內補充修正資料，包含應維持原本核准的綠地覆蓋率，以及其他委員及相關機關所提的意見，經環評會確認後定稿，最後送都發局核備，變更部分則可開始施工。

不過，市議員簡舒培提及，遠雄在光復南路設大巨蛋停車場出入口，占用車道，恐造成光復南路交通大亂，發生意外將不堪設想；市議員許淑華則稱，大巨蛋屋頂鈦版形成的反光折射，影響光復國小學生的教育；另也有里長提出，大巨蛋蓋了之後，文化園區水池的水位會不足，影響生態等。

柯文哲稱沒那麼容易

環評委員則認為，關於光害、水池水位等疑慮，可啟動《環境影響評估法第18條》，由北市環保局、文化局等主責單位要求遠雄做環境影響調查來改善，交通問題則可等大巨蛋營運後再調查較精準，這些與環差報告主題比較沒有關聯；但環委會還是會做出附帶建議，請遠雄積極妥善處理。

台北市長柯文哲昨下午至立院參與黨政會報後受訪，他嘆口氣後表示，接下來要做的事情很多，例如申請建照等程序，「沒那麼容易啦」。

(中國時報)