新冠肺炎衝擊，各大產業憂心忡忡，新北市長侯友宜25日在市政會議指出，「危機就是轉機，轉機也可轉化成商機」，今年設定的1500億招商目標不變，要求市府全力衝刺達成目標。另外，新北要打團體戰，要重新建立供應鏈合作平台，並協助業者推動產業AI自動化、雲端應用、線上銷售，全力衝刺「零接觸」經濟。

推動AI 整合雲端應用

新北市經發局長何怡明25日在市政會議提出2020新北產業發展政策，今年將以民生產業作為指標重點，以零接觸經濟概念，整合新北工商產業圈，幫助新北產業在疫情逆境中發展新優勢。

今年產業發展將在國際招商、創新創業兩大方向，國際招商將強調生技、醫療，呼應寶高科技園區的招商策略，希望吸引國外廠商來台設立企業總部，而透過網路也能將產品行銷國際市場。

網路行銷 詢問度更高

何怡明指出，新北工商合作圈已經成立，透過網商籌備會，協助製造業將產品透過網路方式行銷，對比過去原料、機器、設備等採購採用的面對面洽商方式，在網路上的詢問度會更高。

以新北三重的台灣舒潔公司為例，該公司使用負壓無塵室製做口罩，在國際媒體放送，讓世界知道台灣有許多精彩產品與製造業，提高新北國際能見度。

另外零接觸經濟最重要的智慧物流，還能讓交通衝擊降低。

1500億 招商目標不變

今年也將鎖定促進50歲以上橘色世代健康樂活之「橘色科技」與「AR/VR」兩條主軸，將運用群眾募資幫助新創團隊募資跟宣傳，是六都首創。

侯友宜表示，2019年創造實打實的招商1000億成績，今年設定的1500億招商目標不變，要求市府全力衝刺達成目標。外賣、物流蓬勃發展，以往實體消費形式要轉換，新北各個產業要聯合一起打團體戰，才能將危機化為轉機與商機。

(中國時報)