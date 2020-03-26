清明連假即將到來，祭祖人潮被視為防疫大挑戰，苗栗縣苑裡鎮公所為避免民眾同時湧入鎮立納骨塔「青埔生命紀念館」，增加群聚感染風險，鼓勵民眾改用墓政電子祭拜系統，遠端祭祖、想拜就拜，但民眾反應兩極，有人認為很方便，有人不習慣。

外地鄉親 詢問度高

現代人生活忙碌，線上祭祖可免去舟車勞頓，苑裡鎮公所2012年建置「墓政電子祭拜系統」，不過鄉下民眾仍習慣親自到納骨塔祭拜，導致電子祭祖政策推行困難，申請人數屈指可數，今年受新冠肺炎疫情影響，外地鄉親陸續向公所詢問線上祭祖服務，公所趁勢大力推廣。

隨時上網 想拜就拜

苑裡殯葬管理所指出，青埔生命紀念館設有1萬6000多個骨灰（骸）塔位，目前約9成滿，每逢清明祭祖，園區1天就湧入4、5000人，鎮長劉秋東擔心成為防疫破口，立即啟動「墓政電子祭拜系統」，塔位申請人只要上網輸入身分證字號，建立親屬帳號，就可不受時空限制，隨時遠端祭祖。

所長吳玫花說，利用IE瀏覽器搜尋苑裡「宗祠生命追憶館」，開通帳號只需3步驟，首先需由塔位申請人輸入身分證字號啟用帳號，再輸入Email完成開通，申請人點選「會員資料維護」，新增帳號管理、建檔帳號相關資訊後，其他家屬即可透過此帳號追憶，另外還能打造專屬家族的宗祠生命追憶館。

殯葬管理所表示，孝思不受時空限制，民眾只要登入宗祠生命追憶館，即可選擇追憶的場景，網站還提供道教、基督教、回教、佛教、天主教等5種宗教選擇，依據不同宗教布置專屬的祭拜廳及不同的祭拜追思方式，「線上祭祖，誠意不減」，疫情期間更能保護自己、保障親人。

(中國時報)