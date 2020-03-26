台中市政府25日宣布長青學苑上學期課程即日起全面停課，台中市社會局長彭懷真說，考量長青學苑長輩都為高齡者，人數眾多且多為室內課程，為避免近距離接觸產生感染風險，決議上學期課程取消，後續再視疫情狀況調整，超過5萬名銀髮族學員暫放防疫假。

疫情愈趨嚴峻 不容輕忽

台中市長青學苑課程多元及有趣，深獲銀髮長輩的青睞，社會局統計，去年3月同期最小班為20人、最大班達190多人，全市總班數有783班，學員超過5萬人，相當受歡迎。

考量65歲以上長者為嚴重特殊傳染性肺炎重症的高風險族群，目前最好避免參與各類型活動，市府決定祭出高規格的防疫措施，將長青學苑上學期全面停課，受影響學員達5萬多人，以因應新型冠狀肺炎防疫為優先。

彭懷真指出，長青學苑原本是要延至4月6日開課，希望維護長輩的健康與安全，但目前評估疫情愈趨嚴峻，決定上學期全面停課。在開學前，各長青學苑辦理單位持續加強上課環境內外清潔消毒，維持教室內空氣流通。

課程系統 提供退費資訊

此外，社會局也向長輩宣導勤洗手等防疫措施，保持個人衛生習慣，避免去人群聚集、擁擠、空氣不流通的場所，不宜與他人共食、共飲；停課期間持續請各區長青學苑加強防疫整備工作，備妥防疫所需物資。

社會局強調，有關長輩學費、報名費的退費與課程延續等問題，及有關長青學苑停開課訊息，可洽中市各區公所詢問，或至中市長青學苑課程資訊系統查詢。

(中國時報)