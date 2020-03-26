水利署第4河川局與雲林縣政府環保局共同整治濁水溪揚塵，利用雲林縣沿海地區廢棄文蛤殼，鋪設約20公頃的濁水溪砂地，不僅成功抑制揚塵，也去化1400餘公噸文蛤殼，25日雲林縣政府表示未來將持續鋪設，配合水利署的水覆蓋與綠覆蓋工程，揚塵區將打造成為賞鳥、親水空間。

鋪設20公頃見成效

為改善濁水溪揚塵問題，水利署第4河川局、中區水資源局、水利規畫試驗所、雲林縣政府環保局，在雲林縣麥寮鄉舉辦「麥寮濁水溪整治工作會議」，討論文蛤殼鋪設、出海口攔水壩、土砂公益用途等問題。

縣環保局表示，去年底配合水利署的濁水溪揚塵改善計畫，在濁水溪高灘地的水井、抽砂便道、疏濬工程區、土石堆置場周邊裸露地，共鋪設20.12公頃文蛤殼，總重量達1466.23公噸，近日評估防塵成效，發現文蛤殼因比重大，可有效減少揚塵。

縣環保局說，雲林沿海地區文蛤養殖盛行，部分文蛤會因天氣等因素暴斃，產生文蛤殼棄置問題，去年台西地區文蛤大量暴斃，文蛤殼堆積如山，引發環境汙染問題，此次利用文蛤殼減少揚塵，同時去化上千公噸廢殼，可說是一舉兩得。

打造賞鳥親水空間

第4河川局副局長董志剛指出，目前濁水溪旁20公頃大沙丘已完成治理，綠色植物覆蓋有效減少揚塵；位於濁水溪麥寮鄉許厝段的200公頃大沙洲，也已建置20餘口水井，綠覆蓋搭配灑水系統，以及抽水井搭配水線等措施，揚塵狀況已較往年改善許多。

(中國時報)