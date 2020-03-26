因應新冠肺炎疫情衝擊產業經濟，台北市長柯文哲25日宣布短期紓困方案，包括延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅6項措施，其中新措施如企業營收較去年同期減少15％以上者可延期繳稅1年，營業用水全面減價15％等。

柯文哲指出，第一項紓困措施是3月1日起，北市企業若能證明今年營業額較去年同期下降15％以上，可以申請延稅1年；第二，3至5月北市市有房地全面減租50％，視疫情狀況再延，第三，北市企業營業用水即日起全面減價15％，防疫醫院、防疫旅館自來水減價50％；第四，針對中小企業融資貸款協調北富銀降息1碼、市府補貼4碼，合計1.25％，並提供「簡易貸」措施。

另外，北市青創貸款利息全額由市府補貼，預計於30日加碼「簡易貸」措施，凡80萬元以下者，同享簡易貸優惠；北市動產質借處的質借戶如受疫情影響經確診或隔離、檢疫而有繳納質借利息困難，可申請利息減收50％。

第五，針對居家隔離者的家人、居家檢疫者或居家檢疫者的家人，提供入住旅館補貼7000元；另北市稅捐稽徵處將配合中央補貼遊覽車客運業、小客車租賃業營業車輛2020年使用牌照稅50％。

第六，隨著商店營業面積縮小，市府以一層樓為單位將樓層停用期間房屋稅從3％降為2％，娛樂業者因疫情導致營收減少，也將核實調降娛樂稅。

柯文哲表示，新冠肺炎疫情短期內不會結束，相信疫情後整個世界的經濟模式會改變，包括實體商店會式微、電商上升、金流及物流革新，市府已針對疫情的經濟問題分短、中、長期討論，短期內由市府先止血，中期有中央1000億紓困計畫「輸血」，長期則要再討論如何強身健本。

(中國時報)