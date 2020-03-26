8年前的一場大病，讓林芝玄近4年沒有工作，求助無門下，她參加新北市府啟鑰卓越自立計畫，存下翻轉人生的第一桶金，她靠著這筆創業基金，不僅順利取得烘焙證照，更開了個人蛋糕烘焙坊，「只要不放棄，持續努力，就會有成果！」

新北市社會局表示，市府在2012年推動啟鑰卓越自立計畫，參加者每月儲蓄一定金額，市府則媒合社會資源提撥一樣金額，期滿可提計畫使用，至今協助25案成功翻轉人生，昨市府舉辦分享會，邀請資助者與受助者相見歡。

林芝玄分享經驗表示，2012年生了場大病，有近4年沒有工作，人生跌到低谷，當時聽到市府推出啟鑰卓越自立方案，只要每月要自提幾千元，市府就會相對1比1提撥款項入帳，存滿3年後，提出動支計畫，就能自由使用款項。

林芝玄說，她非常喜愛烘焙及藝術蛋糕，利用這筆錢添購設備，事後又取得烘焙相關證照，在淡水區開立個人烘焙坊，現更兼任蛋糕製作專業講師，協助職訓局開班授課。

除出國比賽得獎，林芝玄近期又出版「玄奇的玩藝cake」，將所學的技能傳授給同樣熱愛製作蛋糕的人，她在分享會中感謝當時資助者新潤建設公司董事長黃文辰。

黃文辰說，他出生於貧寒家庭，挹注自立方案的經費，來自公司及住戶們共同的愛心，公司每賣一戶，就捐助一定金額做公益，7年共捐300萬元。

黃文辰說，看到林芝玄成功的案例，非常開心，加上最近疫情升溫，他也當場承諾再捐出200萬元防疫基金，支持新北市長侯友宜做好防疫工作。

(中國時報)