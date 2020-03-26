清明祭祖許多公立納骨塔（堂）會舉辦法會，不過今年新冠肺炎來勢洶洶，為避免群聚感染，苑裡鎮3月初率先取消春季法會，緊接著通霄、卓蘭、頭份、後龍也取消，僅在戶外搭設棚架、供桌，方便祭祖民眾擺放供品，落實防疫工作。

苗栗縣新冠肺炎確診案例增至2例，防疫視同作戰，各地公所面對清明掃墓返鄉人潮，防疫工作不敢大意，往年在清明都會舉辦春季法會，今年受疫情影響，苑裡、通霄、頭份、卓蘭、後龍均取消，三義提前舉辦，竹南增場分散人潮，造橋、西湖還在觀望。

苑裡鎮往年的春季法會除了有法師誦經，還會提供餐點及接駁車，鎮長劉秋東表示，因應防疫，原訂3月28日的春季法會確定取消，但「青埔生命紀念館」外，仍搭設棚架及供桌方便祭祖民眾使用，呼籲鄉親前往祭祖務必配戴口罩，分流前往降低群聚感染風險。

竹南普覺堂4月3、4、5日春季法會如期舉行，不過因應大量祭祖人潮，公所注重分流措施，提前2周末增開4場法會，達到分散風險的效果。私立納骨塔（堂）部分，通霄鎮心福田承佛寶塔宣布3月29日春季誦經超薦祈福法會改為網路直播、後龍鎮福祿壽生命藝術園區則停辦3月28日清明報恩超薦法會。

(中國時報)