移民署中區事務大隊南投收容所安置200多名失聯移工，因越南航線停航、印尼航班常臨時取消，遣送作業被迫停擺。隊長陳元助坦言，目前收容壓力有點大，伙食負擔也不小，除嚴格落實早晚量測體溫、加強防疫及隔離等，感謝慈濟捐贈口罩及物資。

南投收容所每日早晚以消毒水徹底擦拭寢床板及地板，並發口罩予200多名受收容移工，以降低群聚感染風險。由於口罩需求大，慈濟基金會日前捐贈1000片口罩，緩解口罩荒，24日再聯合糖村食品捐贈香積麵及牛軋糖。

南投收容所安置的失聯移工人數眾多，無法安排1人1室。為防範新冠肺炎疫情，要求新報到的移工須經健康評估，如有發燒、咳嗽立即送醫，若無症狀，先安置於隔離觀察區，經14天後再安排同住，所方並宣導勤洗手等衛生習慣。

陳元助指出，該所主要收容境內失聯移工，並分批遣送回國，過去「有進有出」，但自3月下旬起越南停航，印尼航班也常因載客率不佳而取消，遣返作業已停擺，所內收容的移工人數難以消化，會密切注意航班狀況，盡快將移工遣送回國。

(中國時報)