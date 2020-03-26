廢棄文蛤殼去化與濁水溪防揚塵，2個看似完全不相干的問題，經過配套整合，卻可發揮相乘效果。雲林縣政府環保局將廢棄文蛤殼加以整理，取代部分碎石級配鋪設濁水溪砂地，不僅減少揚塵，更可解決廢棄文蛤殼汙染環境的困擾，可說是資源回收再利用最佳示範。

去年4、5月，雲林縣台西鄉等沿海地區文蛤大量暴斃，養殖漁民損失慘重，並衍生大量文蛤殼棄置問題，台西海埔新生地因此堆滿文蛤殼，成為地方環境衛生死角，但若取締丟棄文蛤殼，只會讓漁民生計雪上加霜，相關單位也相當無奈。

在台西鄉養殖文蛤的雲林縣議員黃淑鈴，為了解決廢棄文蛤殼問題，與漁民們討論後認為可以配合濁水溪揚塵整治計畫，將文蛤殼壓碎後取代部分碎石級配，做為濁水溪砂地的覆蓋物，並於縣議會中提出建議，經雲林縣環保局向中央環保署爭取經費施行。

不過廢棄文蛤殼中夾雜不少垃圾，環保局派員清除垃圾後，才將文蛤殼運至濁水溪砂地鋪設，避免造成2次汙染，事後經過評估，文蛤殼的確可以減少揚塵，同時也解決文蛤殼如何去化的問題。

利用文蛤殼防揚塵，第4河川局認為配合碎石鋪設砂地，可以減少碎石使用量，也能幫助地方解決文蛤殼去化問題，但需由地方政府成立專責處理單位，以免民眾誤認為各種廢棄物都可用來防揚塵、自行在砂地傾倒廢棄物而受重罰。

(中國時報)