高雄市是唯一擁有陸、海、空三軍眷村文化的城市，高雄市立歷史博物館推出「將軍好宅」開箱解謎之旅，邀請民眾透過參觀昔日將軍府改建的博物館，了解眷村的風采。珍貴的城市遺產，得透過產官學合作，集眾人之力，讓眷村文化永續傳承。

日據時期，左營是前日本帝國海軍將領的官邸，國民政府來台後，成為將軍的府邸。由於將軍的房舍遠比其他軍人來得高級，後來者增設並不多，加上近年來相關單位的努力保存，讓左營將軍村還保有昔日風采。

除了左營外，岡山、鳳山等都還有一些幸運，未被胡亂拆毀的空軍、陸軍眷村建築物，這與其他城市相比，是相當珍貴的。眷村對高雄民眾而言，是珍貴的歷史記憶，不僅高雄市政府關注眷村發展，學界與民間也都關注眷村文化。

在學界，專研木構建築的高雄大學教授陳啟仁，以及長期研究眷村文化的藝術家侯淑姿，兩人長期關注眷村發展。至於民間，岡山、橋頭等地區都有推動眷村保留的民間協會，以及關注眷村發展的在地文史工作者。

只是，要推動眷村文化的保留、發展或研究，都需要經費，但高雄市政府目前財政窘迫，得靠民間企業的資金挹注，或研發文創產品，加以活化眷村可用的場館，透過展覽或表演等形式，讓更多民眾了解眷村文化。

(中國時報)