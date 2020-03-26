新冠肺炎疫情衝擊各行各業，服飾業也損失慘重，疫情爆發後先是無貨可出，近期有貨又遇到航空業減班或是根本不飛，導致成本大漲，而實體店面來客數又趨近於零，中原商圈統計，疫情爆發以來已有15家店歇業，未來恐引發一波倒店潮。

中原商圈服飾業者劉昱希說，受疫情衝擊業績至少掉5成，實體店幾乎沒客人，都是靠熟客苦撐，疫情初期大陸和韓國根本無貨可出，不可能賣給客人過季商品，都是靠存貨。如今慢慢有貨可出，又遇到空運成本大漲，1件衣服成本就漲20元，實在吃不消。

她說，實體店面要付租金，又不能漲價嚇跑客人，上漲的成本都是業者自行吸收，開店做生意是苦哈哈，以往1周開1次直播搶攻網路消費族群，現在加開為1周2次，且免運費門檻也調降，就是希望網路銷售能多彌補一些實體店面的業績。為了確保防疫，大陸及韓國貨送來，每家業者也狂噴酒精消毒，甚至有人誤噴漂白水，導致衣物毀損上百件只能含淚認賠。

中原商圈發展協會理事長張又升指出，商圈平日業績少5成，假日約少3成，目前除了發展宅經濟外，每個攤商都全力做好防疫措施，也希望政府資源挹注能擴大層面，讓更多業者受惠，更希望房東能帶動降租，讓商家及攤商都能撐過這波疫情衝擊。

(中國時報)