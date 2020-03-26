江肇國。（陳世宗攝）

台中市議會臨時會25日最後1天，確定上次會議紀錄時，針對行政院逕自函告《台中市生煤管制自治條例》部分條文無效，「『顯』有侵害地方自治之權限」文字，藍、綠陣營火爆互嗆，議事被迫中斷，最後拿掉「顯有」2字後備查，將由市府及市議會請專家學者研議是否聲請釋憲。

綠營市議員何敏誠說，他調閱2015年二讀會的會議紀錄發現，當時國民黨議員不是強調生煤管制自治條例違背中央法令，就是認為市府搞民粹只針對中火；可見國民黨只是為反對而反對。

市議員林德宇表示，議員在討論專案報告時有不同見解，會議紀錄應採共識決，採用比較中性的字，「顯」有侵害地方自治權限，建議修正成「疑」；陳世凱等議員也贊成，表示如用字太強烈字眼，將來釋憲結果恐被「打臉」。

國民黨議員張瀞分、楊正中、李麗華、陳政顯、林汝洲則反對，認為應是把「顯」字改為「已」。民進黨議員江肇國建議，乾脆拿掉「顯有侵害地方自治之權限」這句，李中、楊正中當初反對制定生煤管制自治條例，兩人現在「改過自新」很好。

李中、楊正中當場抗議，反嗆這是「抹黑、斷章取義」；楊正中說，國民黨當時提出的是移動、逸散與固定汙染源必須畢其功於一役；「4年減煤4成」條文，國民黨主張1年減煤10％，而非反對制定自治條例，綠營不應刻意栽贓抹黑。

藍、綠雙方在議事堂劍拔弩張，議長張清照宣布休息10分鐘，重新開會後，由顧問翁文德宣讀，議長裁示拿掉「顯有」2字，會議紀錄修正備查。

(中國時報)