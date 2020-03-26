嘉義縣、市政府環保局25日分別成立防疫消毒大隊，嘉義市分3階段對交通站點、菜市場及商圈、學校周邊等人潮匯集的公共區域消毒；嘉義縣自即日起針對人群聚集熱點展開全面大消毒。

新冠肺炎疫情持續延燒，嘉義縣市目前仍是零確診，被稱為台灣西部的最後防線，25日嘉義市長黃敏惠與慈濟基金會執行長顏博文，在市府簽署「慈善防災．環保生態」多元合作備忘錄，也再次強調全民防疫不可輕忽。

黃敏惠說，嘉義市是全台灣人口密度第二高，雖然目前感染人數是零，但市府一直做「最壞的打算、最好的準備」，未來不管有任何案例，不用恐慌，做好環境清潔和個人衛生習慣，拱手不握手、多洗手，避免飛沫及接觸傳染。

黃敏惠說，居家隔離、檢疫的人請務必不要在外面趴趴走，這是不道德的，會影響社會安全，健康的人可走出來，醫生也建議多曬曬太陽增強免疫力。

嘉義縣政府環保局與18鄉鎮市公所組成600人規模的防疫清毒大隊，針對超市、傳統市場、商圈及廟宇等人潮聚集熱點加強消毒，雖然嘉義縣尚無確診個案，但禦敵從嚴，消毒範圍比照有確診縣市，降低社區傳染的風險。

嘉義縣長翁章梁則呼籲民眾體諒，指2月25日學校開學前，各公所就曾到學校消毒，因境外移入病例增加，消毒範圍再擴大，畢竟防疫有一定的節奏，雖生活會有些許不便，還是請民眾務必配合，縣府也會與鄉親積極努力度過疫情。

(中國時報)