大巨蛋案25日環差通過，剩下營建署同意核發建照變更這「最後一哩路」，即可復工，遠雄發言人楊舜欽表示，待營建署核定後，就送到北市都發局申請復工，盼6月底前獲得復工許可，接續按照工期，希望可在1年半完工。大巨蛋最快可望在2021年底、2022年初，趕在市長柯文哲卸任前完工。

楊舜欽表示，北市府2016年考量安全問題，允許大巨蛋部分復工，如今環差已過，會按照環委會指示辦理，現在就是向營建署申請建照變更，審查階段約2至3周，待建照變更核准後，會抓2個月時間準備復工。

楊舜欽說，大巨蛋剩餘工期約1年半，若今年6月取得復工許可，估計最快2021年底、2022年初正式完工。

「已做了很大讓步！」楊舜欽指出，歷經這麼長時間折衝，遠雄在大巨蛋的量體退縮、交通動線、人數調整、防火區畫設、樓梯開口變更、大客車數量、停車格等，均有縮減，站在開發商的立場，也配合了市府各單位，會繼續努力，堅持履約走完。

針對民代反映光害、交通、水池水位等問題，遠雄說明，已經針對屋頂鈦板塗料修正反光問題，預計在6月可看到初步改善結果；另在忠孝東路往西、光復南路、市民大道往東都有增加1線車道，基地內也有上下客用車道；未來在生態池南側也設置地下蓄水池補水。

(中國時報)