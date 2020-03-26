因應防疫，府中15紀錄片放映院即日起至4月2日全面閉館，閉館期間與「想映電影院」線上串流平台合作，推出一系列線上特映會，並邀請多位影評人線上導讀，民眾只要網路報名即可獲得1組觀影序號，在家就能欣賞國內外多部優質的紀錄片。

新北市文化局表示，新北市公有藝文館舍暫停開放2周，為持續提供優質的放映服務，讓民眾在家也能享受優質的影片內容，府中15將電影全面改為線上模式，在保護民眾健康安全之餘，也讓藝文消息不間斷，持續將精彩作品傳遞給紀錄片的愛好者。

府中15表示，線上特映活動採網路報名方式，凡是報名的民眾，會獲得1組限時觀影序號，即可在「想映電影院」影音平台觀看。

線上特映會首場將放映連獲兩屆奧斯卡最佳原創音樂獎的法國作曲家紀錄片《奧斯卡配樂大師：亞歷山大戴斯培》，並邀請到知名影評人藍祖蔚線上導讀，讓民眾在家也能安心觀賞配樂大師動人的故事。

此外，府中15三月策劃的「競技大觀」主題影展，即日起也在線上放映，選映多部台灣運動員紀錄片，包括記錄竹圍高中橄欖球隊的《跌倒站立-橄欖球教會我的事》，期透過影片推廣在國內相對小眾的運動，讓在不同競技場上堅持夢想的運動員們被大家看見。

(中國時報)