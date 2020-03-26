新冠肺炎疫情肆虐全球，台中市西屯區安和國中以疫情結合世界地圖，在比一般教室黑板大3倍的黑板上手繪疫情地圖，記錄台灣與全球各國確診數，疫情數據轉換成具象的地圖，讓學生從閱讀討論、思考，目前最具世界性時事議題。

安和國中校長許志瑋指出，大黑板內容隨時更新資訊，每期有1個電影金句，打開學生不同視野，進一步反思生命意義，不只從書籍獲得生活體驗，在電影文學裡面找出鼓勵生命的1句話，這面黑板即是1本動態的教科書。

許志瑋說，小朋友沒有遭遇過SARS嚴峻疫情，經由黑板資訊交流，從中了解新冠肺炎防疫，掌握世界各城市防疫成效，透過世界地圖分布疫情數據，學生學地理，還可知道各國的位置。

安和國中學務處衛生組長謝佳森負責防疫宣導及執行，地圖所呈現的「確診人數」及「死亡人數」，是由他每日更新，周休假日還到校更新數字。

許志瑋說，黑板中數字顯示，紅色是確診數字，藍色代表死亡數字，引發學習興趣，學生討論為什麼每個區域呈現比例不同，跟國家經濟發展、醫療體系成熟度有沒有關聯，進而探討醫療資源與各國防疫觀念。

(中國時報)