雲林縣一名台商23日深夜返國後未居家檢疫，24日到通訊行買手機時坦言從大陸回來，把店內所有人嚇一跳。縣府表示，早在24日早上就發現他沒回老家，透過警方協尋找到他，安排他入住檢疫旅館的空檔，沒想到他又悄悄跑去買手機。

縣府民政處指出，該男子24日凌晨出境時填的居家檢疫地址是雲林老家及電話，但搭防疫計程車回雲林，投宿一家普通旅館。

24日早上戶政單位從電腦看到該男子返國資料，打電話到老家詢問，但家人說沒回來，隨即展開追蹤，最後透過警察調查旅館入住登記資料才找到人。

警察前往旅館找人時，旅館人員也嚇一跳，該男子對自己「落網」也很意外，他自稱3、4年沒回老家，這次回台是要掃墓。戶政單位與他家人聯繫，家人說沒有空房，隨後幫他安排入住防疫旅館「溫馨小棧」。

入住「溫馨小站」前，該男子心想需要手機，又趁隙去通訊行買手機，辦理手續時坦言自己從大陸回來，把通訊行裡所有人嚇一跳，其中一名顧客地貼文在臉書，提醒民眾防範。

衛生局長曾春美表示，將依違規情節裁罰，至少10萬元起跳。

(中國時報)