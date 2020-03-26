高雄市立圖書館行動通閱書車老舊，獲民間捐贈新車，第二代車體變大之外，車身彩繪更飄散滿滿書香氣息，大力促成的國際獅子會300E1區總監邱良進從事醫療業，面對新冠肺炎疫情，他希望透過全民靜下心閱讀，一起挺過防疫考驗。
高市圖館長潘政儀指出，2011年高市成立全國公共圖書館第一個行動通閱物流車隊，推出「甲地借、乙地還」服務，把60間圖書分館變成1個大書庫，讓市民借書更便利，但因高雄幅員遼闊，部分書車至今累積行駛40萬公里，行車安全堪慮。
國際獅子會300E1區總監邱良進獲知圖書館要勸募行動書車，秉持國際獅子會「行善傳愛」精神，馬上與理監事、獅友討論，決定慨捐書車，尤其疫情嚴峻時期，他相信沉浸在書香中可減少恐慌，全民團結度過疫情風暴。
第二代行動通閱書車體積加大，可運送的書籍量增加，更特別的是車體彩繪客製化，車身彩繪圖案與標語都能彰顯捐贈單位的理念，例如國際獅子會300E1區捐的書車，就把書香、傳愛種福田概念融入彩繪圖案中，簡直就是活動式公益廣告。
(中國時報)
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