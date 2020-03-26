遠東航空因營業虧損停飛而衍生許多勞資問題，北市勞動局25日啟動媒合專案服務，北市就業服務處特別在遠航第2辦公室，舉辦遠航員工媒合說明會，北市勞動局長陳信瑜也親自到場關心媒合情形，說明會為期3天，現場共提供約658個工作機會，25家廠商也會現場面試，協助遠航員工盡快找到工作。

陳信瑜指出，上任第一件事就是想協助遠航員工，能重新回到工作上軌道，並扮演窗口的角色。陳信瑜坦言，許多員工希望能盡快轉業，但許多遠航資深員工屬中高年齡，就業找工作相對困難。

北市就業服務處長游淑眞表示，日前已受理163位遠航非自願離職勞工失業給付，有33位遠航勞工成功轉職，遠航3天的媒合說明會共約有658個工作機會，25家廠商包括王品、微風、海底撈等大企業，都在現場徵才。

在遠東航空人資處服務4年的協理郭銀貴指出，現在找工作也很難，透過北市就業服務處媒合，盼大家都能盡快找到工作；在遠航擔任勤務的陳小姐說，根本不知道遠東發生虧損，是透過新聞和朋友說才得知，被裁員當天也相當錯愕，從12月至今都未領到薪資，盼月底老闆能出面解決問題。

(中國時報)