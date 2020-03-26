三重區集美國小25日舉辦「線上校慶暨兒童節」系列活動，推出線上兒童朝會外，陸續將再舉辦上下課大翻轉、小市長出巡與直播以及線上運動會等，校長蕭慧吟表示，防疫取消校慶，特規畫ON LINE活動，盼學童開心度過兒童節。

集美國小新操場去年完工，原訂今年25周年擴大校慶典禮，無奈新冠肺炎疫情忍痛取消，師生難掩失望。教師們急中生智推出防疫期間有趣的「ON LINE校慶暨兒童節活動」。

蕭慧吟表示，活動以「口罩」防疫為發想，設計的活動都避免人群接觸且別具意義，包含全校學生繪製口罩小卡，祝福集美吉祥物「阿集」、「小美」、上下課大翻轉，教室童樂看電影、集美兒童自治市長擔任一日校長、主任線上直播關懷市民，以及個人運動賽事ON LINE直播等。

「快樂的兒童節多了一種感覺，是感恩！」集美國小六年級小市長賴俊佑表示，看到擔任學校護理師的媽媽，在防疫期間更加辛苦，想特別感謝所有防疫醫護叔叔阿姨、還有老師們，此外感謝學校沒有忘記兒童節，還特別設計用ON LINE的活動，令他印象深刻。

(中國時報)