因應新冠肺炎病毒可能存留環境空間，成為傳染媒介，新竹市政府25日成立防疫消毒大隊，配置6組專業消毒人力，啟動公共場所環境消毒計畫，目前鎖定車站、公園人潮密集區的周邊環境消毒，預計2周內完成137處消毒工作。

市長林智堅指出，目前正值全國全力防疫期間，公私部門要齊力合作對抗疫情，落實內部場所消毒工作，他同時也要呼籲大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會等，務必依中央指揮中心訂定嚴重特殊傳染性肺炎相關指引，進行內部場所消毒，防止疫情擴散。

環保局長江盛任指出，防疫消毒大隊是使用漂白水（次氯酸鈉）稀釋成0.1％濃度（1000ppm），針對經常接觸的公共器具、設施表面，包括火車站與客運站的乘客等候區椅子、人行步道、公共廁所以及公園遊樂設施、休憩區等處消毒。

目前市府已完成全市12處公有市場環境消毒噴灑作業，3月2日前完成第1波消毒工作，3月23日至6月30日執行第2波，並將在2周內先完成全市137處公共區域的消毒工作。

另，江盛任也叮嚀商家營業場所業者，也應針對電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒、浴廁表面水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把定期清潔，至少每天消毒1次，假設顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率，大家全力共同防疫。

(中國時報)