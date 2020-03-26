海巡署偵防分署24日逃脫6名越南籍偷渡犯，經專案小組30個小時追緝，25日分別在台北及南投緝獲2人。其中，黃義強因走投無路在台北投案，阮文二在南投親戚家被查獲時，狂吞藥丸企圖輕生，目前戒護送醫檢查中，專案小組全力追緝在逃4人。

偵防分署連江查緝隊21日在屏東小琉球外海，查獲越南籍偷渡犯31名，留置期間，有6名嫌犯趁隙脫逃，25日緝捕2人到案，海巡署長陳國恩在立院詢答結束後即南下中部坐鎮指揮，並主持專案會議。

海巡署副署長許績陵指出，專案小組針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施擴大搜索，協請警方調閱路口監視畫面進行分析比對，最後策動嫌犯黃義強於25日在台北市投案。

另名嫌犯阮文二藏匿在南投市親戚家，專案小組於14時25分查獲阮及陳姓接應嫌犯，進行攻堅後，阮畏罪狂吞胃藥企圖尋短，已由專案小組戒護送醫院檢查。

偵防分署指出，兩名嫌犯經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，其餘留置室25人，每2小時量測1次體溫，請民眾勿恐慌，並呼籲避免與不明人士接觸，若發現可疑，立即通報118或110報案。

(中國時報)