「跟你說明一下，下次領藥時，這種藥可能會換成別種唷！」近來慢性病患者領藥時，被告知部分原廠藥種可能得更換，引發民眾疑慮，甚至不被接受，還得回頭找醫師說明才能釋疑，徒增困擾，由於新冠肺炎疫情延燒，使得國際原料藥出現斷鏈危機，傳出抗生素、止痛藥及部分慢性病用藥可能缺貨，雖相關單位預做應變措施，但第一線藥局已提前感受壓力，盼政府設法解決。

近來衛福部食藥署發出公文，為避免市場出現囤貨、供貨不均狀況，通令藥商、醫療機構與藥局，都得依前一年的月平均實際用量出貨、購貨，若超過1成以上須經食藥署同意，也讓藥廠、藥局覺得困擾。

經營藥局近30年的陳姓藥師說，雖說部分用藥仍可找到替代的同成分、同劑量、同劑型藥品，以診所開的處方來說，都是調劑藥，就算更換其中品項，患者不一定會發現，但醫院或慢性病處方箋用藥大都是固定包裝，一更改民眾就會質疑，增加藥局困擾，相關單位不能只靠藥局配合，也要向民眾宣導才對。

邱姓藥師表示，現在疫情持續延燒，政府要民眾盡量不要前往大醫院，在社區藥局領藥即可，但假設缺藥問題真的發生，大醫院與藥廠多半訂有採購契約，藥量仍能有庫存，首當其衝的還是一般藥局，最後民眾還是得回到醫院，徒增感染風險。

(中國時報)