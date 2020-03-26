新冠肺炎疫情全球蔓延，花蓮縣府宣布，27日起，縣內長照機構、榮家等住宿式機構禁止探視，另外，縣府財政處推縣內28家政府機關，透過「台灣行動支付」APP臨櫃繳納政府規費，減少接觸染疫風險。

衛生局長朱家祥表示，新冠肺炎全球延燒，為降低住宿式機構住民群聚感染風險，從27日起縣內住宿式機構將全面禁止探視；包含一般護理之家、長期照顧機構及各類型老人福利機構、全日型身心障礙福利機構4家、榮譽國民之家、兒少安置及教養機構。

禁止探視期間，將由照護員等機構員工，每周定期主動與家屬進行電話或視訊聯繫，告知住民狀況，衛生局會要求機構落實人員管理、消毒清潔等作業。

縣府財政處長劉台文則表示，為降低任何感染風險，截至目前，縣內有戶政、地政事務所等28個機關與「台灣Pay」合作推行行動支付，民眾可透過「台灣行動支付」APP臨櫃繳納政府規費，如能廣泛使用行動支付，取代現金交易，能降低交易時的接觸機會，減少接觸染疫的風險。

(中國時報)