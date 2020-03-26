樹林東陽里等6里人數達好幾萬，卻僅能共用東陽市民活動中心，許多民眾想辦活動都得排隊申請，經新北市議員廖宜琨、宋雨蓁向市府爭取後，市府答應將活動中心擴建至2層樓，目前全案設計中，總預算約1600萬元，預計開工後3年內可完工。

樹林東陽活動中心緊鄰東陽里、大同里、和平里、中華里、東山里、東昇里，周遭人口眾多，卻鮮少活動場地，當地民眾要辦活動、老人共餐都得至東陽活動中心，但小小一間活動中心根本無法負荷這麼多民眾需求。

東陽里里民陳小姐抱怨，因當地活動眾多，光排隊申請一次就要等上好些日子，久而久之也降低申請意願，希望相關單位能重視問題。

新北市議員廖宜琨表示，他去年便請市府評估解決方案，市府答應直接在現址增建2樓，為協助此案加速施工，他與宋雨蓁也會使用配合款合出500萬左右，補足相關經費。

樹林區公所表示，目前全案已進入設計階段，初估經費約1600萬，預計開工後3年內可完工，屆時將增加112坪空間，可容納人數增加一倍，提供當地民眾更多場地辦活動。

樹林區公所補充，因擔心施工期間東陽活動中心無法使用，附近里民更無集會場所，他們會盡量朝向部分施工的方式進行，留下部分空間供民眾使用。

(中國時報)