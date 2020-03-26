新冠肺炎疫情延燒，全國各機關與學校嚴謹實施體溫測量、手部消毒等防疫作為，但若額溫槍未確實清潔消毒，輪流操作恐成病毒溫床，國立聯合大學總務長曾坤祥把額溫槍加以改良，讓教職員、訪客可自行以非接觸方式測量體溫，避免感染機會。

聯合大學全方位防堵疫情，在學校餐廳的餐桌上放置壓克力隔板、間隔擺放座椅，減少學生在用餐時的互動與接觸外，更持續落實校園體溫測量，確保師生健康安全。

鑑於各單位量測體溫時需有專人操作機器，為避免操作額溫槍增加感染機會，以及減輕人力負擔，曾坤祥將額溫槍改良為「非接觸式體溫量測器」，只要將手腕靠近測量點，以腳踏開啟非接觸式體溫量測器量測開關，即可測量體溫，操作方式簡單。

校方指出，非接觸式體溫量測器設備操作簡單且成本低廉，放置於聯大總務處1樓門口，上班教職員工和訪客可自行以非接觸方式量測體溫，落實健康自主管理外，也保障教職員及訪客健康安全，提升防疫效益。

(中國時報)