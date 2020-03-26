中龍鋼鐵公司廢棄物超量環評行政訟案，台中高等行政法院25日判台中市府環保局敗訴，台中市環保局通過中龍鋼鐵變更環說書的行政處分及市府駁回民眾訴願均撤銷，全案仍可上訴。環保局表示尊重判決結果，將待收到判決後，再針對判決理由研議是否上訴。

環團昨到場聽判，並在法院前發表主張。環保團體代表許心欣表示，中龍鋼鐵是國營事業子公司，希望能確實依法重做環評，別再便宜行事。

環保署督察大隊針對各通過環評案進行督察， 發現中龍鋼鐵公司廢棄物超量，通知台中市環保局處理，中市環保局要求中龍公司依法變更申請，中龍公司僅以變更「內容對照表」方式，送環評會審查，中市環評會於2017年7月通過中龍公司變更環說書內容。

在地居民及公民團體不服，向市府提起訴願，但遭駁回，轉再向法院提起行政訴訟。法院合議庭表示，中龍公司經環保署核定的廢棄物總量，最後變更為每年271萬9958頓，但環保署督察發現，每年實際廢棄物總量高達297萬噸，已超量，判決訴願決定及環保局處分均撤銷。

(中國時報)