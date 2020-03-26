新冠肺炎持續延燒，不肖業者藉此謀取災難財，台北市議員王浩指出，北市法務局共接獲180件違法販賣防疫物資投訴案件，但實際移送相關主管機關究辦的件數卻只有36件，而衛生局查獲的18件違法案件，目前實際開罰更僅有2件，累計裁罰金額共80萬元，王浩擔心，裁罰金額根本沒有嚇阻效果，認為北市府針對業者不法作為應主動稽查。

新冠肺炎人心惶惶，王浩指出，業者利用民眾恐懼疫情的心理，哄抬防疫物資價格，日前更接獲民眾投訴，有業者販售一盒50片的口罩，售價竟高達1780元，平均一片口罩超過35元，且已售出9074件，換算下來業者至少獲利達1615萬元，而實際在各大知名網購平台搜尋，也可輕易找到各種販售高價口罩的商家。

王浩也提出質疑，業者獲利達上千萬元，裁罰金額太低根本沒有嚇阻效果，且實際裁罰的件數又過少，認為政府應採更積極具體作為，主動對違法商品購物平台稽查，一旦發現違法商品就應要求立即下架。

北市法務局主任消保官楊麗萍指出，雖接獲的案件共計180件，但針對民眾重複檢舉的案件會做合併後移送相關單位，另外，許多民眾提出的是網址檢舉，法務局再次點開連結時，已搜尋不到資料，無法蒐證。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，針對民眾所提出檢舉的業者可能來自各縣市，就會移送到所屬縣市，而衛生局調查蒐證也需經過行政調查，需要一段時間，目前完成裁罰案件為2件。

(中國時報)