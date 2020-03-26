台東：知名麵店賴姓老闆去年10月將1隻約2周大的小黑貓活活摔死，引起網友公憤，發起拒吃，近日台東地檢署偵查終結，依觸犯動物保護法提起公訴，但並未具體求刑，這是自實施動保法以來台東首例因虐殺動物遭檢方起訴的案子，意義非凡。

(中國時報)