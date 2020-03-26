摔死小貓引公憤 麵店老闆被訴 04:102020/03/26 中國時報 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東：知名麵店賴姓老闆去年10月將1隻約2周大的小黑貓活活摔死，引起網友公憤，發起拒吃，近日台東地檢署偵查終結，依觸犯動物保護法提起公訴，但並未具體求刑，這是自實施動保法以來台東首例因虐殺動物遭檢方起訴的案子，意義非凡。 (中國時報) #摔死 #台東 #麵店 你可能也想看 推薦閱讀 停課高中生自主健管 幫賣麵惹議 04:102020/03/22 地方新聞 台東溫泉度假村男童溺水 送醫急救中 17:592020/03/22 社會 台東飯店遊客戲水 7歲童無呼吸心跳 17:592020/03/22 社會 罰款3至10萬元 居家檢疫趴趴走 台東3人挨罰 04:102020/03/23 地方新聞 防範群聚感染 台東26家住宿式機構全面禁止探視 18:512020/03/23 生活 繞台東西岸差很大 01:202020/03/24 時論廣場 網傳台東鳳梨滯銷假消息 農委會主委陳吉仲：很生氣 10:352020/03/24 社會 洋妞躺台東沙難日光浴 遭偷摸乳、下體嚇驚叫 12:192020/03/24 社會 疫情蔓延愛心不減 熊讚團隊捐物資幫助植物人 18:342020/03/24 生活 台東知名麵店老闆摔死貓 依動物保護法傷害致死起訴 16:142020/03/25 社會 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 富商夫婦居家檢疫 妻買菜夫上班警半小時尋回 - 社會 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 新冠病毒在印度中毒身亡？網曝這3原因被瘋傳 - 社會 國道3號施工連環大追撞 3車撞成爛鐵3人送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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