滿天星計畫 彈性配合學生出國時間 04:102020/03/26 中國時報 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄：高市府「滿天星計畫」要送大專學生出國，但新冠肺炎疫情延燒不退，教育局長吳榕峯25日表示，由於很多國家都鎖國，若9月1日要去的國家還沒有開放，將順延到明年2月，時程上配合學生們出國的時間，會有彈性。 (中國時報) #配合 #滿天星計畫 #彈性 #出國 #時間 你可能也想看 推薦閱讀 日光節約時間該廢除 04:092020/03/22 專題周報 不出國就在台灣玩吧！ 飯店業 鎖定清明國旅商機 04:092020/03/22 產業．科技 張上淳兩兒道歉後 PTT網友疑惑這一點 21:592020/03/22 政治 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 00:182020/03/23 生活 張上淳兒出國爽玩 向社會道歉 04:102020/03/23 生活新聞 看了張上淳兒道歉聲明 杜紫宸笑吐一句話 06:342020/03/23 生活 張上淳兒終道歉！她分析整場鬧劇後嘆一句話... 08:012020/03/23 政治 短評／淳兒與里長 04:102020/03/25 時論廣場 高雄大專院校會議 韓國瑜：時代考驗青年、青年創造時代 10:162020/03/25 生活 疫情影響滿天星計畫9月仍出國？高巿府教育局回應 12:232020/03/25 生活 中國時報熱門新聞 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 - 政治要聞 - 中國時報 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 娛樂 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 財經焦點 - 中國時報 劉真父母現身送愛女悲痛不語 嚴立婷談辛龍現況 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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