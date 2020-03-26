高雄：高市府「滿天星計畫」要送大專學生出國，但新冠肺炎疫情延燒不退，教育局長吳榕峯25日表示，由於很多國家都鎖國，若9月1日要去的國家還沒有開放，將順延到明年2月，時程上配合學生們出國的時間，會有彈性。

(中國時報)