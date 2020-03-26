高雄：高市府為讓有心戒毒的藥癮者能就近接受美沙冬替代治療，在偏鄉郊區衛生所增置3處美沙冬替代治療衛星給藥點，市長韓國瑜25日出席拓點記者會，講述美國法官試毒身亡真實案例，強調毒品的可怕，警區、校區及社區務必合力把毒品趕出高雄，趕出台灣。

(中國時報)