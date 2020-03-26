美沙冬替代治療 增置3處給藥點 04:102020/03/26 中國時報 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄：高市府為讓有心戒毒的藥癮者能就近接受美沙冬替代治療，在偏鄉郊區衛生所增置3處美沙冬替代治療衛星給藥點，市長韓國瑜25日出席拓點記者會，講述美國法官試毒身亡真實案例，強調毒品的可怕，警區、校區及社區務必合力把毒品趕出高雄，趕出台灣。 (中國時報) #美沙冬 #給藥 #替代 #增置 #治療 你可能也想看 推薦閱讀 檢疫旅館170房 南投冠中部 04:102020/03/22 地方新聞 基隆學生專車 29線月底停駛 04:102020/03/22 地方新聞 中市居家檢疫替代所供應求 23日再釋140房 16:052020/03/23 生活 供不應求 中市居家檢疫替代所 再增140房 01:202020/03/24 生活新聞 《台北股市》興櫃、公發公司去年財報，准採替代方式查帳 08:012020/03/24 財經 台大雲林分院啟用最新型直線加速器 精準治癌 15:082020/03/24 生活 議員紛紛隔離 美國會考慮替代表決方案 23:242020/03/24 國際 全球零件恐斷鏈 衝擊陸車企復產 04:092020/03/25 焦點新聞 議員紛紛隔離 美國會研擬替代表決方案 04:102020/03/25 全球財經 基市府防疫 異地辦公場所擇定 04:102020/03/25 地方新聞 中國時報熱門新聞 確診數狂飆 周內可超越大陸 美恐淪疫情新震央 - 國際大事 - 中國時報 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 - 政治要聞 - 中國時報 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 美對部分大陸商品 重新加徵25％關稅 - 兩岸要聞 - 中國時報 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。