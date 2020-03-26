《伊索寓言》裡關於龜兔賽跑的故事家喻戶曉，跳得快的兔子只因鬆懈，成為輸家，而爬得慢的烏龜則因堅持，成為贏家。面對全球大流行的新冠肺炎疫情，台灣雖然與大陸地理鄰近，且文化社會經貿往來密切，不過在蔡政府明快的防疫措施下，並未失守防線，因此不只國內民意肯定，也獲得不少國際輿論讚譽。

不過就目前來說，雖然蔡政府在大陸疫情爆發時，得益於閉鎖的兩岸政策，因此影響不大，然而在世界疫情大爆發時，這隻兔子的反應速度卻不若過往，使得台灣病例數也顯著增加。客觀而言，雖然蔡政府官員不斷強調超前部署，但在3個重要環節上其實是落後部署，未來必須強化防疫能量，才能避免成為《伊索寓言》裡的兔子。

首先，在《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的制定過程，在野黨明顯超前部署於執政黨。事實上，《紓困條例》最早是由國民黨立委蔣萬安所提出，在當時還受到民進黨反對。綠委王定宇就炮轟國民黨召開《紓困條例》公聽會是在刷存在感；何志偉則批國民黨的500億版本是亂撒錢；台南市長黃偉哲也稱國民黨版本政治性大於防疫需求；而民進黨團在當時主張延後開議日期，更被媒體報導解讀為是在卡法案。但最後民進黨在發現疫情對經濟影響愈加嚴重時，卻又大轉彎，不只提出自身版本、金額加碼，並四處宣傳將《紓困條例》作為防疫政績。

其次，地方政府也明顯快於中央政府。例如新北市長侯友宜很早就開設一級防疫，甚至還在行政院會裡建議中央防疫一級開設，獲行政院長蘇貞昌允諾。其他包含防疫旅館、高中師生管制出國、跨縣市防疫合作等措施，都可以看到諸多地方政府其實是超前部署於中央。

第三，立法的效率落後於行政措施。雖然值此防疫期間，在效能與程序上，民意會側重前者。但在民進黨完全執政，且與在野黨方向一致，也就是在追求程序正義時亦不會損及效率，兩者可以並行不悖的情況下，防疫仍不能逾越法治國原則，而行政措施也不得違反憲法與法律規範，或是出現空白授權的情形。

舉例來說，目前根據《傳染病防治法》授權，針對居家檢疫者和隔離者的手機位置監控，就很可能有違憲之虞。而《紓困條例》第7條賦予中央流行疫情指揮中心指揮官過大權限，也飽受在野黨批評。時代力量總召邱顯智就認為有必要將該條文細緻化、明確化，然而民進黨卻罔顧對防疫相關措施進行法制化處理，自我閹割立法權，不僅置行政機關有違法違憲風險，甚至還在防疫期間，推出《國土計畫法》修惡、廢除鄉鎮市長選舉等無關疫情、爭議頗大的法案。

防疫優先是朝野共識，執政黨不應將在野黨的建議都視作政治操作，而應朝野合作，攜手共度難關。民進黨也不能用道德勸說，鼓勵社會獵巫式防疫，而是應當就法論法、無法立法，用專業和法律而非政治來防疫。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)