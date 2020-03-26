正當世界各國忙於新冠肺炎的防疫作戰時，中共與美國最近卻為了病毒的來源問題大打外交口水戰。顯而易見，這不會只是中、美間的一場口舌之爭，背後都有各自的政治算計。

新冠肺炎在武漢地區爆發之初，因為地方官員的處理不當，讓習近平的領導體制廣受外界批評。當疫情局部獲得控制後，中共就忙不迭地透過大外宣，意圖扭轉嚴重受損的統治威信和國際形象。中共外交部發言人趙立堅將病源歸咎美軍，應是有備而來，形同丟給美國一個足可預期的答卷。北京只要「因勢利導」，把受到激發的民族主義情緒轉化為群眾動員的力量就好。

美國對於趙立堅的強烈反應就是中共預期中的答案；只是北京沒有想到，川普竟會以「上駟對下駟」的姿態加碼演出，直接把這場疫情名之「中國病毒」。川普辯稱他的說法沒有種族歧視的意涵，但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）卻警告，如此說法不僅對美國及全球民眾有負面影響，還會助長中國國內的一種敘事，即美國人普遍仇視和恐懼的不僅是中國共產黨，還包括中國及全體中國人。

川普絕非省油的燈，他也想運用美國國內的「反中」，甚至因病毒蔓延全球引發的「反華」氛圍來緩和國內對其最初輕忽疫情的不滿，說穿了還是為了選票。

如果中、美外交上的隔空叫陣，意味著美國學者杭廷頓的「文明衝突論」不幸成真，中、美是否會從文鬥升高為武鬥？台海會成為鬥爭的戰場嗎？有媒體報導，美國在台協會主席莫健3月初訪台時，曾在一場餐敘上向民進黨立委王定宇示警，指稱台海正面臨爆發軍事衝突的高度風險，而台灣必須全面備戰。王定宇事後否認有此一說，但有關2020年台海爆發戰事的傳聞並非空穴來風。美國智庫外交關係協會2019年2月26日曾刊登由「蘭德公司」資深政治分析師蔡斯（Michael Chase）所撰寫的《防範台海危機》（Averting Cross Strait Crisis）備忘錄。蔡斯警告，雖然台海升溫至戰爭的風險非常低，但「誤解與誤判」仍可能使各方走向衝突；而2020年台灣大選前後，中共對台施壓程度可能大到觸發台海新危機。

中共退役中將王洪光早在2017年3月接受媒體專訪時就表示，台海情勢現在非常危急，台獨勢力已經出現一些不可逆轉的趨勢，因此已經到了以武力或武力威脅統一台灣的時候，而且時間就在2020年之前。王洪光的說法可視為中國大陸「武統論」的代表，把對台用武的時間點擺在2020年台灣總統大選，警告民進黨的意味甚濃，但如果中美關係是影響兩岸關係的重要變數，我們在討論台海和戰問題時，就不能只關注兩岸形勢而忽略了未來這1年中、美內部形勢的發展。

《華爾街日報》曾報導，川普上任以來，把強勁的美國經濟視為他的一項重大政績。川普的顧問認為，「讓美國經濟再次偉大」是他贏得連任的關鍵，因此川普連任之路的最大挑戰是美國經濟是否開始走下坡，或甚至陷入衰退。受到新冠疫情影響，美國的經濟前景並不樂觀，川普提出龐大的財政紓困方案，就是典型的「助人助己」。同樣地，習近平目前除了防止疫情「倒灌」外，也要避免經濟下行造成社會動亂，因此「維穩」已成中共領導階層的當務之急，攸關習近平在中共2022年「二十大」前的治理威信，以及隨後的權力布局。

當中美領導人都有同樣的政治需求，而又因形勢所逼而感受到「時不我予」的急迫性時，運用外部因素轉移內部注意力的可能性就不容排除，而台海就是雙方最有可能出現擦槍走火的地方，因任何一方都有可能藉「台灣問題」製造軍事危機。

儘管如此，「鬥而不破」已成為中美關係的「新常態」，兩個核武強權出現軍事攤牌是難以想像的，充其量只是一場「戰爭邊緣遊戲」而已。但對台灣而言，扮演的角色可不是「坐山觀虎鬥」，因有可能遭到池魚之殃。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在說明政府的防疫工作時，曾引用《孫子兵法》的「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，強調政府要有充分的準備。面對台海爆發軍事衝突的可能性，政府除了「不挑釁」外，也應有趨吉避凶的積極作為。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問）

(中國時報)