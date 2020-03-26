美國及國際疫情蔓延重挫經濟的跡象愈來愈明確，美國聯準會日前再度拋出救市震撼彈，短時間內再宣布將甫實施1周的7000億美元QE計畫升級為史無前例的「無限量QE」購買國債及MBS，以及發動從企業、消費者、地方政府3大債務來源強力挹注資金，其中最大亮點是過去美國實施QE以及包括回購協議操作、展延重貼現窗口期限等工具都是針對一級交易商與銀行等優等生為主，大部分需要大量流動性的機構與企業無法直接受惠於QE。

此次聯準會除運用先前已推出的商業票據市場融資機制（CPFF），作為挹注美國中小企業短期資金的重要來源，更首度推出瞄準企業債的新祕密武器，透過聯準會與財政部合作成立SPV，直接購買企業債及ETF等較大風險資產，同時亦可購買美國上市投資等級標的債券ETF，用政府力量強力挹注公司債初級及次級市場。

聯準會此次鎖定企業債市強力支援，除預防疫情導致企業資金斷鏈外，全力防堵金融危機發生根源必然是重要考量。因為近年美國企業投資支出沒有顯著成長，但債務卻節節高升，去年第3季之後企業債務成長率、甚至金額超越家計單位負債，破了近30年來的紀錄；加上3月初起聯準會兩記降息震撼彈，避險資金大幅從股市轉入債市，市場高度憂慮公司債市場泡沫的違約風險即將引爆一波金融危機。

聯準會迅速端出救市新武器，觀察這幾天美國公債市場的走勢，美國3個月期、2年期及10年期公債殖利率雖已經跌至0.025%、0.378%及0.864%，然而較先前劇烈波動程度已有減緩。此次升級版QE除了打通管道，由政府直接買單挹注企業資金效果最大，不用擔心疫情期間如員工薪資等急用調度不及。相較降息來說，新QE從進入初級市場強力支持企業發債，到次級市場穩定公司債市場交易，對於穩定全球債市來說甚為關鍵，預估短期流動性恐慌將可緩和。

聯準會此次大動作的市場干預史上僅見，聯準會此次能否扭轉局勢？3個觀察重點是股市、美元、公債殖利率。若股市未能迅速止穩、美元持續強勢，以及美國公債殖利率持續大幅震盪，代表短期市場信心仍不足以穩定流動性，後續聯準會恐擴大至股市干預，甚至推出負利率，屆時市場扭曲的後遺症一定會出現。但以2008年金融海嘯為鑑，無法指望聯準會救急又救窮，但爭取時效愈快出手，後面收拾的成本愈低。

在我國方面，目前國銀普遍最擔心的問題就是疫情影響各產業的企業資金斷鏈對企業授信戶信用變化的影響，而企業方面最擔心的則是減貸甚至被抽銀根，此次政府快速成立「金融國家隊」平台，鎖定企業貸款為核心，快速整合資源、即時穩定金融，應予以肯定。在國家隊爭取時效的價量政策雙管齊下，對於資金供需雙方的抗疫信心，均有穩定的作用。

（作者為台灣金融研訓院金融研究所所長）

(中國時報)