小李開飛機20多年了，翱翔天際、英挺帥氣的人生一直是朋友們羨慕不已的，但這陣子新冠肺炎越演越烈，至25日已有4位機師及空服員確診新冠肺炎，機組員恐成防疫破口，他最近根本高興不起來。

依照中央流行疫情指揮中心公布，三級警示區的非本國籍者不准入境，本國民眾從該區返國也要隔離14天，但機組員不在此限。因為航空公司擔心營運成本過高，所以機組員必須照公司排班乖乖去賺錢；而中央防疫中心也確實想出了一個自欺欺人的用詞「過境不入境」，要機組員就算飛長程航班也只能在飯店待到下一個班，再到機場把客貨載回。

但再蠢也知道的一個常識：飛機降落時已經是實質入境，任何一個過境旅館也都是要完成通關手續，才能搭巴士前往該國境內的安置地點。防疫層面擔心外國人帶進病毒的種種因素，包括：餐飲、住房、交通等因素，他們統統都遭遇到了，所謂的「過境不入境」這個騙人的爛詞，只有雲端上的天才才想得出來。

但因為航空公司本領通天，就是有辦法讓防疫中心下令機組員必須置自身安全於度外，也不在乎他們回家還要面對家人、朋友，在公司也要面對同事；到了一個又一個機場，交換病毒的機率也隨之倍數上升，都讓他們比尋常人有更多的曝險機會。因為擔心航空公司的營運成本，就可以置國人的安全於不顧？

小李說，身為國籍航空的機長，即便飛貨機的同事已經確診，但公司班表排出來要他們飛，如果不想被點名作記號，再怎麼樣的疫區都得硬著頭皮去。而且，不管任務編組的所有機組員飛過多少個三級警示的國家，他們都「享有特權」，不准隔離14天，就因為中央防疫中心擔心航空公司「不堪大幅提升營運成本」，所以，機組員就要乖乖聽話去飛。怎樣才可以不飛？照公司傳來的簡訊內容，除非生病或發燒，不然就要照班表走，白話翻譯一下：沒中鏢前沒權力拒絕派遣。

往好處想，當我們在排隊領口罩時，小李他們不用排，因為公司會發給每個航程1片口罩；飛香港給1片，飛洛杉磯也就給1片，別用常識來判斷，因為航空公司與中央防疫中心的營運考量就是如此。但航空公司其實還是很有人性的，因為機組員上下班機都要找外站的主管報到，記錄溫度、健康狀態，以免機組員裝病逃避恐怖航線。

大家都會說飛安很重要，光是照著操作手冊就要檢測幾百項飛機細部狀況，還要了解所有機組員體能與健康狀況。那草民們想問一下高智商的大官們，在主管機關和航空公司眼中，機組員究竟是什麼角色？他們的心理負荷該不該也是飛安的一環？無知的酸民不會懂，但搭過飛機的就懂我在說什麼。這場防疫特別著重在高官在乎的政治、經濟層面，不是嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)