故意把新冠肺炎稱為「中國病毒」的美國總統川普近日改口，在記者會與推特上都不再使用這個具有歧視性與汙衊性意涵的用語，而且表示病毒傳播並非亞裔的錯，必須確實保護在美國與全球的亞裔社群。

川普為了轉移民眾對他處理疫情低能表現的不滿情緒，親手把講稿改為「中國病毒」（Chinese Virus）的稱呼，引來外界批評他鼓動種族歧視，不少亞裔也因此遭受歧視性攻擊。他卻聲稱「中國病毒」只是為了清楚傳達病毒來自中國，也是對中國散播病毒是美軍帶入武漢的不實謠言的反擊。然而，以他玩弄種族主義謀取政治利益的一貫手法，這種辯解無人能信。現在改口簡稱為「病毒」，且向華裔示好，只不過是基於選票考量。

川普的政治品德頑劣不堪，「防疫人品」同樣令人搖頭嘆息，他應對疫情始終是選票考量。先是輕忽病毒的傳染力與死亡率，整整兩個月未做任何「超前部署」，為了不讓疫情破壞他的選情，還故意將其和流感混為一談；實在掩蓋不住後，疫情大爆發，金融市場劇烈震盪，才驚醒他的連任大夢，頓然180度大轉彎，改採大規模緊急措施，但他的著眼點仍是挽救選情，人民安全非其核心關懷，難怪他面對各州州長急討抗疫物質，他要各州自己想辦法。

防疫人品是主事者面對病毒擴散、威脅人命的基本態度，關乎他的處理對策。一個具有民胞物與情懷的領導人，本於人命關天的負責精神，一定盡其所能做好超前部署，採取果斷措施阻隔病毒傳播鏈，運用一切資源與力量救治病患。反之，則只關心自己的政治利益，該行動時不行動，一行動全都為了拉抬政治聲望，或是藉機遂行「仇恨政治」，散播仇恨病毒，撈取政治利益。

川普就是防疫人品低劣的典型，他上任後先是砍掉疫情管理單位的預算與人員編制，主管機關向他報告疫情告急，他置若罔聞，只關心電子煙如何上市；看到疫情失火，他雖然大動作救火，盤算的還是個人連任大計。難怪他故意忘記自己曾經感謝中國提供的訊息對防控疫情很有幫助，居然一再痛責中國隱匿疫情，致使疫情失控。他更不屑使用輕度歧視的「武漢肺炎」稱呼，直接跳到重度歧視的「中國肺炎」。

英國首相強森跟川普同樣未以人命安全為重，迷信群體感染可以增強人體免疫力的理論，先期居然採取類似不抵抗主義的消極對策，看到疫情失控才焦頭爛額地搶救。他的防疫人品同樣令人不敢恭維。

至於病毒首發地的中國大陸官員，在防控病毒的對應中所表現的防疫人品，就高低有別了。習近平總書記輕慢於先，再用力於後，指揮調度強而有力，達成驚人績效，將功贖過，足堪稱道。至於最早宣稱疫情「可防可控」的武漢領導，還有武漢人民猶在水深火熱中就倡言人民需要「感恩教育」的武漢新任書記，就難令人恭維了。最可議的是外交部發言人，在事證不足的情況下就高調甩鍋，質疑美軍把病毒帶到武漢，要美國給個說法。這般行事也算是防疫人品不及格之輩。

卡繆小說《瘟疫》中有一段經典對話：「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」， 「什麼叫作正直？我不知道一般人怎麼看，但對我來說，就是盡我的本分。」盡本分正是防疫人品的底線。底線都未守住的話，人禍所造成的危害就有過於病毒了。

(中國時報)