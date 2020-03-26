新型冠狀病毒繼續肆虐，校園也不安寧，雖然哈佛大學早就清空校園，校長夫婦還是確診。在國內高中、大學和中研院都有確診案例，只好停課和隔離。清華大學也傳出學生及教授與新冠肺炎確診案例有密切接觸，影響課程共20門，修課人數900多人，這些課程即日起至31日改為遠距上課。

由於歐美各國疫情正處於惡化的階段，政府和教育部鼓勵國人、留學生和交換生返國，造成近日境外感染回國的人士偏多，這些大部分是年輕人，他們有很多大學校園內的老師和同學朋友，雖然照規定都要居家檢疫14天，但年輕人耐不住寂寞，就怕還是會和同學朋友往來，造成防疫漏洞。

很多老師的留學子女也都最近返國居家隔離或檢疫，按照規定這些老師仍是可正常上班授課，但知情的同事和學生難免心裡毛毛的。同樣地，也有學生的家長或兄弟姊妹最近回國，這些學生也還是正常到校上課，同班的同學若知道也難免心驚膽跳。

據境管局估計，最近1周是國人回國的高峰，目前的作法是機場檢疫，有檢到馬上住院，沒有就回家居家隔離，造成一些尚未發病卻可能的帶原者回到社區，萬一隔離不徹底遵守，家人和社區都嚴重曝險，就會造成防疫漏洞，這是目前防疫很大的危機。

建議政府應該仿效中國大陸的作法，在這波回國高峰過後，所有回國的人士都應該集中隔離，就像是從武漢包機回國的民眾一樣。現在歐美的疫情看起來都比大陸嚴重，沒有道理從大陸回來的人須包機、集中隔離，從歐美回來的人就可以回家隔離。前幾天因回國人數多，集中隔離所可能無法容納，現在人少之後應該要趕快亡羊補牢。

學校目前可因確診或隔離而讓師生停止到校上課，改採遠距教學，但這只是事後的防範。前一陣子中原大學想超前部署防疫，申請全校課程都採取遠距教學，但卻遭教育部打了回票，理由是無法保證學生都乖乖待在家裡或宿舍，不到學校反而到處亂跑，增加感染風險。不過大學生即使到校上課還是會在課餘時間到處趴趴走呀！

學校不讓學生到校，改採遠距教學的主要目的，是避免師生到校集中上課所產生的群聚感染風險，建議教育部對於超前防疫的學校應該給予鼓勵和幫助，不怕一萬只怕萬一。

遠距教學因為沒有空間的限制，為了讓同學更方便，各校應廣開大門讓非本校學生也可以修習，教育部也可以趁此機會建立一個台灣遠距網路教學的入口網站，讓所有受疫情影響而無法上學的世界各國學生都可以很容易找到想上的課程，尤其是這次受疫情影響無法來台的陸生。

學習可以補課，但人因染上病毒而死就無法挽救了，孰輕孰重還不清楚嗎？（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)