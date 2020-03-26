新冠肺炎疫情爆發迄今4個月，全球確診病例逾40萬人，死亡人數近2萬人，全球股市重挫，航空、旅遊、餐飲、運輸、娛樂、體育等產業哀鴻遍野，影響層面超越金融海嘯。儘管各國推出大規模紓困措施，許多遭居家隔離的民眾依然趴趴走，加上各國公共衛生與醫療體系水平差異懸殊，使得這場人類與病毒之間的戰爭，短期內難以善了。

關於新冠病毒的起源，多數科學家認為，是從蝙蝠與其他野生動物傳染給人類；為何蝙蝠會把病毒傳染給人類，一說是人們侵入或破壞蝙蝠或野生動物的棲地，捕食宰殺野生動物，因此受到感染。

人們侵入蝙蝠或野生動物的棲地，可能與氣候變遷有關，極端氣候導致乾旱或洪水等天災頻率升高，引發糧食危機，人們必須開拓新的食物來源，於是侵入蝙蝠或其他野生動物棲地，接觸蝙蝠與野生動物的機會增加，引發感染。隨著全球暖化加劇，人們糧食安全問題惡化，由新型病毒引發的隱形戰爭的機率也升高。

新冠病毒傳染力驚人，中國大陸武漢等逾80個城市封城，疫情雖然獲得控制，隨後歐洲與美國相繼成為重災區，美國境內短短1個月內，疫情大爆發，預料確診病例很快會超越中國大陸。美國的公衛與醫療水準向來是全球之冠，在這次與新冠病毒戰役中，卻相當慘烈。

最初，川普沒有把這個看不見的敵人看在眼裡，防疫部署慢了好幾拍，使得病毒落地生根。不僅病毒檢測試劑、防護衣不夠，地區醫院加護病房也嚴重不足。其次，川普上任後積極推翻歐巴馬健保，使得近300萬人失去健保的保障，這些多半是低收入或無固定職業者，染病之後趴趴走，成為社區防疫破口，使得疫情大爆發。第三，一般民眾對新冠病毒欠缺危機意識，儘管多個州宣布禁足令，許多年輕人依然外出聚餐、開趴，不當一回事，使得疫情加劇。

面對新冠病毒入侵，連醫療體系相對較優的美國，疫情都如此慘烈，如果病毒入侵公衛水平與醫療資源較貧乏的國家或地區，所造成的傷害恐怕難以估計。

《經濟學人》指出，依倫敦帝國學院的模型顯示，如果無法有效控制疫情，美國可能造成逾200萬人死亡。更嚴重的是，新冠病毒已散布全球，這個模型顯示，即使病毒在某個地區或國家獲得控制，但解除封鎖後，數周後病毒可能捲土重來。

中研院院士、冠狀病毒之父賴明詔受訪時表示，「病毒比病毒學家聰明，總是超前一步。」面對這場看不見的戰爭，人類不能低估新冠病毒變異的能力，由於許多感染者沒有症狀，也可以傳播病毒，封城、封國之後，何時可以解封，這是對各國政府最大的考驗。

(中國時報)