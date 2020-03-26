夏季奧運舉辦124年來，僅3次因世界大戰取消，如今首次因為疫情延期，雖然國際奧會強調取得資格者不受影響，但多1年代表了不確定性，奧運角力金牌名將布洛斯甚至坦言「像白白浪費1年」。不過多想無益，台灣好手大多選擇接受事實，樂觀面對挑戰。

丁丁面對挑戰繼續練

「奧運延期我覺得還不錯，可以有更多時間準備、加強，藉此進步更多，」已經拿到東奧參賽資格的17歲體操小將丁華恬表示，之前情況不確定時心情多少會受影響，既然現在延賽已成定局，就接受它吧！不管怎樣都要持續練習。

至於體操競賽規則明年剛好到了4年1次的修改期，屆時若要使用新規則，丁華恬說：「我覺得改規則也沒關係，畢竟這是全世界選手都要一起克服的問題，雖然可能為了規則修改要調整動作，但我會跟著教練的規畫一起努力，全力做好準備。」

文姿云沒辦法鬆口氣

同樣取得東奧參賽門票的空手道「小清新」文姿云則說：「延賽其實我沒有鬆口氣的感覺，只有還要再備戰一年的準備，這也是沒辦法的事。」

小戴備戰調整更專注

羽球世界巡迴賽目前停賽到4月12日，而東奧參賽資格積分排名計算到4月26日，世界羽聯尚未公布最新配套措施，世界球后戴資穎認為既然遇上疫情，就接受官方延賽決定，自己做好該做的，「現在遇到疫情若堅持比賽，大家都無法安心地全力比賽，延期之後反而可以重新調整，更專注。」

上屆奧運羽球女單銀牌、印度名將辛度表示，目前健康最重要，雖然大家為奧運等了4年，現在新冠疫情狀況不容許如期舉辦，延期是最好的方式。

2012年倫敦奧運男子角力金牌、31歲美國選手布洛斯坦言有點茫然，「幾乎感覺像是你白白浪費1年，好像什麼都沒發生，現在還有太多懸而未定的事。明年會如何誰也說不準，接下來只能繼續和社會隔絕，我只能在家中騎自行車維持體態，或許可讓雙腿更強壯，但誰知道呢？」

游泳超新星認同延賽

去年世界游泳錦標賽破紀錄摘下8面獎牌、其中包括6面金牌的美國23歲游泳新星卓塞爾，被評估會是2020東京奧運超級明星，他說：「我明白疫情很嚴重，這是攸關生與死的問題，比游泳還重要，應該比任何人的工作、游泳比賽或其他事情更優先。」

(中國時報)