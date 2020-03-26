為了東京奧運，中華職棒今年甚至可能改採單一賽季，賽程塞車的情況隨著東奧延至明年，倒也獲得紓解。儘管還有跟明年3月經典賽撞期的問題，但棒壇人士分析，若將奧運資格賽排在今年底或明年初，維持棒球熱度又能備戰經典賽，或許是個不錯的安排。

受到新冠疫情影響，原訂3月下旬進行的美洲區資格賽宣布延期，日期未定，最終6搶1資格賽則從4月初改到6月17日。中華棒協祕書長林宗成日前表示，若東奧延期，資格賽當然會往後延，現在國際奧會已正式拍板，就等國際棒壘球總會的最新決議了。

體育署長高俊雄昨天說明東奧延期的因應措施，也被問到國人最關切的棒球。高俊雄指出，6搶1資格賽的前提是美洲區資格賽先打，在美洲區資格賽還沒確定之前，6搶1很難確定，世界棒壘球總會4月要開執委會，比賽日期才會比較明確。

中職原本為6搶1騰出例行賽空間，若搶到東奧門票，還要改打單一球季。中職祕書長馮勝賢表示，東奧既然延期，就可以維持原本的上、下半賽季。現在中職暫時不用煩惱東奧，可以專注在4月11日新球季閉門開打，如何順利完成受疫情所苦的中職31年。

東奧一延，安插棒球資格賽的空間大增，只是經典賽由大聯盟主辦，奧運資格賽一定要避開明年3月。棒壇人士分析，若等經典賽打完再打奧運資格賽，又會像今年這樣強碰職棒賽季，相較之下，用職棒休兵期先打奧運資格賽比較合理。

(中國時報)