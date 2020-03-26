受到新冠肺炎疫情影響，體育署昨日宣布全中運、大運會以及身心障礙運動會全部延期。這也是攸關莘莘學子升學甄試的全中運，有史以來第一次延期，體育署長高俊雄表示，將擇日舉辦排序賽，保障學生的升學權益，如果疫情獲得控制，這3個運動會最理想的舉辦時間會在10或11月。

高俊雄說，過去全中運每年參賽人數約在1萬2000人，全大運參加運動員也在8000至9000人之間，如果堅持舉辦的話，將會對縣市政府的防疫造成重大負擔，因此將排序賽和全中運脫勾，讓學生升學權益不會受到影響。

過去每年大約350位國、高中應屆畢業生會以全中運成績來提出升學資格審查，今年因為新冠肺炎疫情影響決定將全中運延期，體育署最晚會在6月中旬以前另外尋找地點辦排序賽，讓4月30日前提出體育績優保送甄試的學生，能夠在這次排序賽中爭取保送甄試的機會，今年預計大約會有600人左右報名，但這次排序賽不會列入正式成績，即便破了全國紀錄也沒用。

高俊雄說，今年畢業的大四生在大運會和全運會個人賽前3名能夠取得專任教練資格審定，因此將保留這些應屆畢業生的參賽權利。

對於全中運延期，就讀於新北三重高中二年級、取得東奧門票的體操國手丁華恬表示，其實已經為全中運準備好，也進入比賽狀態，不管全中運有沒有延賽，都做好上場準備。

然而，全中運的重要性不只是升學，台北市某高中教練表示，所有學生在苦練1年之後，最大的舞台就是全中運，有可能是少數學生這輩子唯一值得驕傲的地方，政府不應該輕言取消或是延後。

該教練強調，雖然新冠疫情持續擴散，但只要主辦單位做好防疫措施（閉門比賽和分流比賽），就能夠將疫情阻絕於場館外，而且目前疫情還處在能控制的範圍內，全中運就該如期舉辦，假如接下來疫情爆發開來，體育署還能堅定不會取消的諾承諾嗎？

(中國時報)