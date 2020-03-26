新冠肺炎疫情持續延燒，全台確診案例不斷攀升，原訂4月18日開幕的全國中等學校運動會，在專家評估討論後，屏東縣長潘孟安25日宣布延期，表情難掩無奈，但他也坦言，賽事成績攸關選手升學，決定非常艱難，不過一切還是以防疫為優先。

潘孟安坦言，屏東縣2018年獲悉接辦全中運後，便開始規畫系列活動，包含結合地方農特產舉辦的豪華英雄宴、600位學生齊跳的運動舞蹈、驚心動魄無人機引燃聖火、絢爛奪目高空煙火，以及媲美小巨蛋卡司的演唱會作為選手之夜等。

就連過去主要集中在屏東市舉辦的賽事，這次也盼33鄉鎮市民眾能一同感受盛事氛圍，特別規畫散布各地的18個競賽場域，要以不同樣態歡迎全國民眾；主辦方估計，就算縮減規模，包括選手及教練，仍有約1萬6000人同時湧進國境之南，還不包括親友及加油團，現場防疫工作壓力極大。

潘孟安坦言，在辦與不辦間多次開會討論，最後的決定非常艱難，畢竟全中運不若其他賽事，參賽選手是國、高中學生，賽場上的成績都將作為升學依據，「就連17年前SARS時期，全中運還是如期舉行」。

潘孟安承諾，待疫情緩和後再辦的全中運，屆時會恢復原來規畫的活動規格，不會縮水、甚至更擴大，將用屏東人的熱情，歡迎全台選手及民眾。

(中國時報)