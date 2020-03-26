辛龍昨面對媒體沉默不語，雙手合十致意，神情哀慟。（張雅琪攝）

吳宗憲神色悲戚，昨代辛龍對外發言。（吳松翰攝）

44歲的劉真22日病逝榮總，設於龍巖會館3樓的追思靈堂25日首開放，她穿著黑色舞衣、翩然起舞的絕美身姿遺照，美麗身影永存大家心中。靈堂以粉、白色的桔梗、菊花、百合、鬱金香等鮮花布置，符合劉真生前的優雅品味，充分展現辛龍送別愛妻的用心與深情。

辛龍昨中午低調從後門進入靈堂，待到傍晚近6點才從前門離開，始終沉默的他，僅雙手合十致意，神情哀戚。劉真的爸媽昨也到靈堂看女兒，2位老人家步履蹣跚，戴著口罩，白髮人送黑髮人的眼神中充滿疲憊及悲傷，令人鼻酸。

安排3月底前火化

演藝圈大前輩吳宗憲、余天等人昨在靈堂與辛龍商討劉真後事。吳宗憲身為辛龍經紀公司老闆，被問到辛龍經濟狀況，「這次手術幾乎花掉辛龍全部積蓄，他比較像藝術家，不開心他就不去表演，所以沒有存什麼錢，他們夫妻的生活一直很平淡。」他也緩頰，「看他們夫妻生活就知道，難得買一個名牌包，卻被外界一直報導，金錢的問題大家不要做過多猜測。」

吳宗憲表示，劉真的大體安排3月底之前火化，「辛龍一直不想面對火化這2個字，遺照是辛龍跟劉真爸媽挑選、討論出來的，她從頭到尾漂漂亮亮的，靈堂就是美麗說再見。」至於劉真後事細節，他也透露「塔位辛龍正在挑選，因為他承諾和劉真還要做來世夫妻，所以2人的塔位要在一起，不論生死他都要陪在劉真身邊。」

開刀本來就有風險

奠儀是否當作2人4歲愛女的教育基金？吳宗憲先說，「奠儀要拿來做什麼我不太清楚，醫藥費帳單還沒出來，沒有勞保給付的，家屬會去想辦法。」隨即霸氣承諾，「她想去美國念大學的話，全部我都可以出，阿伯還在啊。」

至於劉真的手術是否算是失敗？吳宗憲認為，開刀本來就有風險，「而且醫療團隊已經盡最大努力。」他透露新冠肺炎疫情緊張，4月22日的追思會之所以選在飯店戶外，就是為了避免群聚感染。

對於辛龍的慘況，余天完全看在眼裡，「辛龍心神不寧，眼眶都是紅的，他還是想不開。」演藝圈接連送走許多明星，余天也感嘆，「我跟吳宗憲說了，未來演藝圈的大小事要靠他多幫忙，我也老了。」林志玲、蕭敬騰昨也託人送花致意。

(中國時報)