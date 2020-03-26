嚴立婷昨對好友劉真辭世相當不捨。（石智中攝）

劉真22日病逝，留給親友無限懷念與不捨。追思靈堂昨首日開放，她生前演藝圈至交楊麗菁、嚴立婷、大牙等到場致意。與劉真有20年情誼的楊麗菁，腫著雙眼現身，神情憔悴，對於媒體提問，難過得不發一語。

綜藝大哥胡瓜是辛龍師父，他與辛龍夫妻有多年情誼，胡瓜25日錄製《綜藝大集合》時難過說，這麼多年的恩愛夫妻卻發生這種事，大家都很不捨劉真，他也擔心撕心裂肺的辛龍走不出來，「我跟他說，因為小孩還小，將來霓霓長大，你還要牽著她的手嫁出去，劉真如果在世，也不想看你每天這麼悲傷度日。」

胡瓜說，因為兩家人住得近，常約吃飯，他認識劉真比辛龍還要早，當年是劉真的恩師周志坤老師帶她上《群星會鐵人》節目，劉真因舞姿曼妙，被封「國標舞界的濱崎步」，「他們談戀愛，第一個跟我分享，所以我非常難過。」

劉真過去是民視《舞力全開》客座評審之一，節目製作人崔長華透露劉真的轉變，表示劉真曾為了錄製除夕特別節目，特別跟保母講好才接下工作，婚後的劉真可說完全以家庭為第一優先。

劉真22日病逝後，與她共事10年、情同姊妹的經紀人昨打破沉默，認為這一切的發生讓人措手不及，也無法相信劉真已經離開的事實，「我好想念美麗溫柔善良的妳」，字字句句滿是對劉真的思念。

(中國時報)